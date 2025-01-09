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  • Профсоюз игроков намерен препятствовать введению потолка расходов в АПЛ. «Ман Сити» и «МЮ» тоже против – считают, что их конкурентоспособность в Европе снизится
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Профсоюз игроков намерен препятствовать введению потолка расходов в АПЛ. «Ман Сити» и «МЮ» тоже против – считают, что их конкурентоспособность в Европе снизится

Ассоциация профессиональных футболистов Англии не поддерживает потолок расходов.

The Times сообщает, что PFA намерена противодействовать введению ограничительных мер в отношении клубов АПЛ. Согласно новой схеме, топ-команды смогут тратить на трансферы, зарплаты и выплаты агентам суммы, не более чем в пять раз превышающие призовые выплаты команде с последнего места и ее доходы от реализации телевизионных прав.

Профсоюз заказал экспертный анализ у консалтинговой компании Oliver Wyman, и в выводах содержится предупреждение о том, что вследствие новых правил может снизиться потенциальный заработок футболистов.

Если система будет одобрена в результате голосования в АПЛ, начало судебного процесса со стороны одного из клубов «практически неминуемо».

Отмечается, что PFA поддерживает связь с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые тоже выступают против изменений. Обе команды опасаются, что их конкурентоспособность относительно других европейских клубов снизится.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
logoпремьер-лига Англия
финансовый фэйр-плей
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
Ассоциация профессиональных футболистов Англии
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