Гурцкая об РПЛ: «Матчи порой смотреть интереснее, чем топ-чемпионаты – Франции, Португалии. В Италии, Германии, Испании интересен верх таблицы, остальное – вырви глаз. Мы привыкли свое ругать, но не все так плохо»
«Не все так плохо, как мы иногда кричим. Порой матчи РПЛ смотреть интереснее, чем топ-чемпионаты – Франции, Португалии. Их смотреть невозможно.
Италия, Германия, Испания интересно смотреть только верх таблицы, все остальное часто просто вырви глаз. Мы привыкли свое ругать, но не все так категорично.
Да, уехали большие легионеры вроде Малкома, но мне игру «Факел» – «Оренбург» смотреть интереснее, чем игры середняков Франции.
У нас был отличный финиш прошлого сезона, прекрасная гонка в этом чемпионате. Все нормально», – отметил один из ведущих канала «Это футбол, брат!» и футбольный агент.
Тимур Гурцкая: «Мне не нравится «Матч ТВ», они гонятся за крупными каналами в YouTube и не успевают – и не получится. Это вопрос не только кадров, но и жесткого цензурирования»
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