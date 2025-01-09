Араухо переходит в «Ювентус» на правах аренды. Защитник «Барсы» пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе (La Repubblica)

Рональд Араухо переходит в «Ювентус».

Защитник «Барселоны» присоединится к туринскому клубу на правах аренды, сообщает журналист Гийом Майар-Пачини со ссылкой на La Repubblica.

Араухо прибудет на следующей неделе в Турин для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

Уругваец лишь недавно восстановился от травмы, из-за которой пропустил около полугода. В текущем сезоне он провел лишь 1 матч.