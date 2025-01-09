«Арсеналу» интересен Араухо. Лондонцы готовы сделать предложение по защитнику «Барсы» зимой (Mundo Deportivo)

«Арсенал» включился в борьбу за Рональда Араухо.

Ранее стало известно, что в подписании защитника «Барселоны» на правах аренды заинтересован «Ювентус ».

Как пишет Mundo Deportivo, уругвайский футболист хочет играть, и если он найдет команду, которая гарантирует ему игровое время и конкурентоспособный проект, не исключено, что он согласится на переход в зимнее трансферное окно. «Канониры» знают об этом и готовы сделать предложение, как и «бьянконери».

Отмечается, что «Барса» хочет продлить контракт с Араухо . Однако, если игрок не захочет подписывать новое соглашение и попросит уйти, каталонский клуб рассмотрит такую возможность.