Постекоглу против объявления решений судьи на стадионе: «Удивлен, что англичане так легко позволяют игре меняться. Вы поете It’s Coming Home, а в итоге австралиец выступает с критикой»
Во вчерашнем матче Кубка английской лиги с «Ливерпулем» главный судья Стюарт Эттуэлл после вмешательства ВАР объяснил причину отмены гола «Тоттенхэма» зрителям на стадионе в Лондоне. Его слова прозвучали через громкоговоритель: «Доминик Соланке находился в положении вне игры».
Встреча завершилась победой «шпор» со счетом 1:0.
«Если кто-то думает, что это объявление что-то меняет, то извините. Двигайтесь в том же духе, пожалуйста. Раньше все было проще: поднял флаг – и все.
Я удивлен, как люди в этой стране так легко позволяют игре меняться так быстро. Я думал, что больше людей будут защищать святость игры.
Вы считаете себя хранителями футбола. Вы поете It’s Coming Home («Футбол возвращается домой» – Спортс’‘), а в итоге это австралиец с другого конца света выступает с критикой.
В этот раз это было нам на пользу. Просто оставьте игру в покое хотя бы на время», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports.
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