Постекоглу против объявления решений судьи на стадионе: «Удивлен, что англичане так легко позволяют игре меняться. Вы поете It’s Coming Home, а в итоге австралиец выступает с критикой»

Эндж Постекоглу высказался против объявления решений судей на стадионе.

Во вчерашнем матче Кубка английской лиги с «Ливерпулем » главный судья Стюарт Эттуэлл после вмешательства ВАР объяснил причину отмены гола «Тоттенхэма» зрителям на стадионе в Лондоне. Его слова прозвучали через громкоговоритель: «Доминик Соланке находился в положении вне игры».

Встреча завершилась победой «шпор» со счетом 1:0.

«Если кто-то думает, что это объявление что-то меняет, то извините. Двигайтесь в том же духе, пожалуйста. Раньше все было проще: поднял флаг – и все.

Я удивлен, как люди в этой стране так легко позволяют игре меняться так быстро. Я думал, что больше людей будут защищать святость игры.

Вы считаете себя хранителями футбола. Вы поете It’s Coming Home («Футбол возвращается домой» – Спортс’‘), а в итоге это австралиец с другого конца света выступает с критикой.

В этот раз это было нам на пользу. Просто оставьте игру в покое хотя бы на время», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports.