Владимир Кузьмичев: «В России слово «агент» уже вызывает отторжение. Но игрокам нужна помощь профессионала, они не могут остаться один на один против такой махины, как клуб»

Футбольный агент Владимир Кузьмичев высказался о пользе посредников в футболе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказывал претензии к агентам и намерение подать на них заявления в правоохранительные органы.

– В любой профессии есть профессионалы, а есть те, которые работают, не соблюдая законов. Поэтому не надо делать акцент на всех агентах. И среди них есть как порядочные люди, так и другие – правильнее их называть «жучки».

У нас в стране слово «агент» уже вызывает отторжение. Никто же не разбирается, кто работает и приносит пользу российскому футболу, а кто – вред. Поэтому в каждом конкретном случае надо говорить про человека, а не про агентов в целом.

– Нет ощущения, что Федорищев может негативно повлиять на отношение к агентской деятельности?

– Агент – такой же субъект футбола, как остальные. Игрокам все равно нужна помощь профессионального человека, который будет отстаивать его интересы. Невозможно убрать агентов и юристов из футбола, потому что игроки не могут остаться один на один против такой большой махины, как футбольный клуб. Им будет тяжело.

У меня больше вопросов к руководителям клубов, которые через псевдоагентов решают свои меркантильные вопросы. Надо в первую очередь туда обратить внимание. Если там не захотят, то агент ничего не получит. Акценты надо расставить по-другому, – сказал футбольный агент Владимир Кузьмичев .

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