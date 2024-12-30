Владимир Кузьмичев: «В России слово «агент» уже вызывает отторжение. Но игрокам нужна помощь профессионала, они не могут остаться один на один против такой махины, как клуб»
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказывал претензии к агентам и намерение подать на них заявления в правоохранительные органы.
– В любой профессии есть профессионалы, а есть те, которые работают, не соблюдая законов. Поэтому не надо делать акцент на всех агентах. И среди них есть как порядочные люди, так и другие – правильнее их называть «жучки».
У нас в стране слово «агент» уже вызывает отторжение. Никто же не разбирается, кто работает и приносит пользу российскому футболу, а кто – вред. Поэтому в каждом конкретном случае надо говорить про человека, а не про агентов в целом.
– Нет ощущения, что Федорищев может негативно повлиять на отношение к агентской деятельности?
– Агент – такой же субъект футбола, как остальные. Игрокам все равно нужна помощь профессионального человека, который будет отстаивать его интересы. Невозможно убрать агентов и юристов из футбола, потому что игроки не могут остаться один на один против такой большой махины, как футбольный клуб. Им будет тяжело.
У меня больше вопросов к руководителям клубов, которые через псевдоагентов решают свои меркантильные вопросы. Надо в первую очередь туда обратить внимание. Если там не захотят, то агент ничего не получит. Акценты надо расставить по-другому, – сказал футбольный агент Владимир Кузьмичев.
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