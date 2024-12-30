  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Кузьмичев: «В России слово «агент» уже вызывает отторжение. Но игрокам нужна помощь профессионала, они не могут остаться один на один против такой махины, как клуб»
4

Владимир Кузьмичев: «В России слово «агент» уже вызывает отторжение. Но игрокам нужна помощь профессионала, они не могут остаться один на один против такой махины, как клуб»

Футбольный агент Владимир Кузьмичев высказался о пользе посредников в футболе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказывал претензии к агентам и намерение подать на них заявления в правоохранительные органы.

– В любой профессии есть профессионалы, а есть те, которые работают, не соблюдая законов. Поэтому не надо делать акцент на всех агентах. И среди них есть как порядочные люди, так и другие – правильнее их называть «жучки».

У нас в стране слово «агент» уже вызывает отторжение. Никто же не разбирается, кто работает и приносит пользу российскому футболу, а кто – вред. Поэтому в каждом конкретном случае надо говорить про человека, а не про агентов в целом.

– Нет ощущения, что Федорищев может негативно повлиять на отношение к агентской деятельности?

– Агент – такой же субъект футбола, как остальные. Игрокам все равно нужна помощь профессионального человека, который будет отстаивать его интересы. Невозможно убрать агентов и юристов из футбола, потому что игроки не могут остаться один на один против такой большой махины, как футбольный клуб. Им будет тяжело.

У меня больше вопросов к руководителям клубов, которые через псевдоагентов решают свои меркантильные вопросы. Надо в первую очередь туда обратить внимание. Если там не захотят, то агент ничего не получит. Акценты надо расставить по-другому, – сказал футбольный агент Владимир Кузьмичев.

Агент Батракова о стоимости игрока для Европы: «Не больше 15 миллионов евро. Агенты говорят, что готовы рассмотреть ценник в этом районе»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Владимир Кузьмичев
logoпремьер-лига Россия
logoВячеслав Федорищев
агенты
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Батракова о стоимости игрока для Европы: «Не больше 15 миллионов евро. Агенты говорят, что готовы рассмотреть ценник в этом районе»
8сегодня, 10:14
Агент Батракова о будущем игрока: «Посоветовал бы Европу. «Зенит» – не какой-то плохой клуб, но было очень много российских игроков, которые этим трансфером затормозили карьеру»
25сегодня, 09:12
Агент Джикии: «Георгий может вызывать интерес у клубов первой восьмерки. Пока не увидели его в лучшей форме»
1825 декабря, 21:09
Рекомендуем
Главные новости
Георгий Черданцев: «Непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от россиян. Неужели Зиньковский намного слабее конкурентов? Чем Рябчук сильнее Хлусевича?»
1218 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ипсвича», «МЮ» примет «Ньюкасл», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в среду
49523 минуты назад
Сергей Юран: «Новогоднее обращение президента значимо для меня. Без него праздник не праздник. Когда бьют куранты, присутствует особое чувство»
2327 минут назад
«Милан» объявил о назначении Консейсау. Контракт с экс-тренером «Порту» – до 2026-го
2549 минут назад
Самедов о переходе Соболева в «Зенит»: «Надо быть поумнее и следить за речью. Не надо этого: «Мечтал о «Спартаке», что-то пошло не так – надеваю свитер СКА». Можно херней не заниматься?»
43сегодня, 13:14
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
сегодня, 13:00Спецпроект
Фонсека после увольнения: «Тренировать «Милан» было честью. Благодарю за уважение и поддержку»
12сегодня, 12:45
5 игроков ЦСКА сыграли со 158 учениками академии клуба. Футболисты были в костюмах Деда Мороза, дети победили – 3:2
16сегодня, 12:27Фото
«Звонки Мостовому для медиа – это цитируемость, просмотры и байт на комменты. Он оживляет нашу жизнь, пусть и специфичным методом». Журналист Шапиро о беседах с экс-игроком
63сегодня, 12:05
«Роналду говорит хрень. В Лиге 1 его съедят, у нас защитники как машины». Рами о словах Криштиану, что саудовский чемпионат сильнее французского
122сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти об ЛЧ: «Победа не бывает легкой, но в «Реале» ее немного проще добиться. Пока «Ливерпуль» хорош, но нужно быть готовым в марте и апреле»
25 минут назад
Байрамов из «Аркадага» признан тренером года в Туркменистане. В ноябре клуб, основанный экс-президентом страны Бердымухамедовым, проиграл впервые за 61 матч
7 минут назад
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следят за ситуацией Грилиша в «Ман Сити» (Daily Mail)
312 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
522 минуты назад
«Ипсвич» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 05:57
«Зенит» возьмет 7-е чемпионство подряд, надеюсь. Мое сердце с этим клубом, очередной трофей очень бы обрадовал». Текке об РПЛ
330 минут назад
Де Брюйне о кризисе «Ман Сити»: «Первые недели все было хорошо, но некоторые играли слишком много. Надеюсь, после Нового года травмированные вернутся, и мы войдем в ритм»
433 минуты назад
«Заткнись, дурачок 😂». Мэддисон ответил фанату «Тоттенхэма», назвавшему неприемлемым поход Джеймса на дартс после ничьей с «Вулвс»: «Ты угораешь?»
1040 минут назад
Журналист Рожков: «С Абаскалем Мостовой немного подыгрывает. Но Гильермо для него особая тема: обычно Александр обо всем говорит добродушно, но здесь чувствуется раздражение»
440 минут назад
«Наполи» расторг контракт с Руем. Защитника отстранили в августе и не заявили на Серию А
1344 минуты назад
Рекомендуем