Агент Чернова: «У Никиты есть желание остаться в «Спартаке». В ближайшее время обсудим с клубом»

Агент Никиты Чернова рассказал о его желании продлить контракт со «Спартаком».

Действующее соглашение 28-летнего защитника с красно-белыми рассчитано до 31 декабря 2026 года.

«Перед Новым годом я общался с [гендиректором «Спартака»] Олегом Малышевым, и мы пришли к тому, что после праздников встретимся и обсудим будущее Никиты . Плюс сейчас в «Спартаке » появился новый спортивный директор.

Пока не знаю позицию «Спартака» насчет Чернова, но у футболиста есть желание остаться. В ближайшее время встретимся и все обсудим», – сказал Владимир Кузьмичев .

В текущем сезоне во всех турнирах Чернов провел за «Спартак» 7 матчей.