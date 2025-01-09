Агент Чернова: «У Никиты есть желание остаться в «Спартаке». В ближайшее время обсудим с клубом»
Агент Никиты Чернова рассказал о его желании продлить контракт со «Спартаком».
Действующее соглашение 28-летнего защитника с красно-белыми рассчитано до 31 декабря 2026 года.
«Перед Новым годом я общался с [гендиректором «Спартака»] Олегом Малышевым, и мы пришли к тому, что после праздников встретимся и обсудим будущее Никиты. Плюс сейчас в «Спартаке» появился новый спортивный директор.
Пока не знаю позицию «Спартака» насчет Чернова, но у футболиста есть желание остаться. В ближайшее время встретимся и все обсудим», – сказал Владимир Кузьмичев.
В текущем сезоне во всех турнирах Чернов провел за «Спартак» 7 матчей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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