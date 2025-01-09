Мусиала отказался от 4-5 млн евро ради нового контракта с «Баварией», зарплата вместе с бонусами может составить 25-26 млн
Доход Джамала Мусиалы по новому контракту с «Баварией» может составить 25-26 млн евро в год.
В эту сумму входят базовый оклад, а также различные бонусы. Кроме того, 21-летний хавбек может получить дополнительную выплату в случае выигрыша «Золотого мяча», а также бонус за лояльность.
По данным Sky Sport, в ходе переговоров с мюнхенским клубом Мусиала пошел на уступки, отказавшись от 4-5 млн евро за сезон.
Ожидается, что новый контракт подпишут к февралю и он будет рассчитан до 2029 или 2030 года. При этом решение о включении в договор пункта с отступными пока не принято.
Срок действующего соглашения Мусиалы с «Баварией» истекает в июне 2026-го.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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