  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусиала отказался от 4-5 млн евро ради нового контракта с «Баварией», зарплата вместе с бонусами может составить 25-26 млн
4

Мусиала отказался от 4-5 млн евро ради нового контракта с «Баварией», зарплата вместе с бонусами может составить 25-26 млн

Доход Джамала Мусиалы по новому контракту с «Баварией» может составить 25-26 млн евро в год.

В эту сумму входят базовый оклад, а также различные бонусы. Кроме того,  21-летний хавбек может получить дополнительную выплату в случае выигрыша «Золотого мяча», а также бонус за лояльность.

По данным Sky Sport, в ходе переговоров с мюнхенским клубом Мусиала пошел на уступки, отказавшись от 4-5 млн евро за сезон.

Ожидается, что новый контракт подпишут к февралю и он будет рассчитан до 2029 или 2030 года. При этом решение о включении в договор пункта с отступными пока не принято.

Срок действующего соглашения Мусиалы с «Баварией» истекает в июне 2026-го.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
logoДжамал Мусиала
деньги
logoБавария
logoбундеслига Германия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хорхе Вальдано: «Игроки будущего более академичны, их будто делают в лаборатории. Это касается Мбаппе и Холанда»
152 января, 19:40
Кейн, Виртц, Мусиала, Симонс, Гримальдо и Гирасси – в сборной Бундеслиги-2024 от WhoScored
424 декабря 2024, 21:11
«Бавария» и Мусиала еще не договорились о продлении контракта. Пункты разногласий – зарплата, срок действия договора и отступные
924 декабря 2024, 10:35
Рекомендуем
Главные новости
Слот о 0:1 от «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» играл хорошо и не заслуживал поражения. Мы ненавидим проигрывать, но положительный момент в том, что есть ответный матч»
7вчера, 23:17
Ван Дейк недоволен, что забивший «Ливерпулю» Бергвалль не получил 2-ю желтую перед голом: «Я сказал судье, что он ошибся. Это очевидная карточка. Не говорю, что мы проиграли из-за этого»
26вчера, 22:55
«Бенфика» и «Спортинг» сыграют в финале Кубка лиги – разыграют трофей очно 20-й раз. Спортс’’ покажет матч
3вчера, 22:50
Рэшфорд интересен «Комо» – команда Фабрегаса идет 16-й в Серии А. У итальянцев не будет проблем с удовлетворением финансовых запросов игрока «МЮ»
21вчера, 22:34
«Ливерпуль» проиграл впервые за 25 матчей – «Тоттенхэму» в полуфинале Кубка лиги
74вчера, 22:10
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» на выезде
331вчера, 22:06
«Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» в гостях в 1-м матче полуфинала Кубка лиги – 0:1. Бергвалль забил на 86-й, гол Соланке на 77-й отменили из-за офсайда
121вчера, 22:05
«Арсеналу» интересен Араухо. Лондонцы готовы сделать предложение по защитнику «Барсы» зимой (Mundo Deportivo)
27вчера, 21:53
Кубок португальской лиги. Полуфинал. «Бенфика» разгромила «Брагу», Спортс’’ показывал матч с комментарием Лукомского и Мостового
51вчера, 21:39Видео
Ямаль о 2:0 с «Атлетиком»: «Барса» страдала в 1-м тайме, они заставляют много бегать. Выиграть Суперкубок – наша цель»
9вчера, 21:35
Ко всем новостям
Последние новости
Вингер «Спартака» Шитов покинет досрочно «Торпедо» и может уйти в аренду в «Тюмень»
26 минут назад
Постекоглу о 18-летних Бергвалле и Грэе после 1:0 с «Ливерпулем»: «Это кажется невероятным, но я вижу огромный прогресс. Поездка на «Энфилд» будет непростой»
143 минуты назад
Непомнящий об РПЛ: «Хорошие легионеры сейчас не поедут, а плохие — только рады. Есть возможность воспитывать наших молодых игроков»
1сегодня, 02:19
Постекоглу о Бентанкуре: «У него травма головы. Он в сознании»
сегодня, 01:21
Флик о 2:0 с «Атлетиком»: «Барса» заслужила победу. Временами мы не доминировали, как обычно, но я счастлив. Нашей целью был выход в финал»
3вчера, 22:19
Пау Лопес не перейдет в «Ланс», несмотря на объявление трансфера. «Марсель» договорился о новой аренде, но «Жирона» захотела сохранить вратаря до конца общего этапа ЛЧ
вчера, 21:55
Флик о разрешении на регистрацию Ольмо и Виктора: «Очень хорошая новость для «Барсы». Весь клуб рад этому решению»
6вчера, 21:40
Роберто Карлос опроверг, что поселился на базе «Реала» на время бракоразводного процесса: «Эти новости полностью лживы и рассчитаны на то, чтобы генерировать клики»
3вчера, 21:33
РФС поможет в ликвидации ЧС после катастрофы в Черном море. Федерация связалась с минэкономики Кубани по «горячей линии» для компаний и предпринимателей
10вчера, 21:07
Недвед стал директором «Аль-Шабаба»: «Черный и белый цвета – это все для меня»
3вчера, 20:54Фото
Рекомендуем