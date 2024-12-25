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Кейн, Виртц, Мусиала, Симонс, Гримальдо и Гирасси – в сборной Бундеслиги-2024 от WhoScored

Харри Кейн попал в сборную Бундеслиги за 2024 год по версии WhoScored.

Английский форвард стал одним из троих представителей «Баварии» в команде, составленной на основании среднего рейтинга игроков на соответствующих позициях.

В состав вошли:

вратарь: Фредерик РенновУнион», средняя оценка – 6,9);

защита: Йозуа Киммих («Бавария», 7,25), Вилли Орбан («Лейпциг», 6,96), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, 7,04), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,41);

полузащита: Флориан Виртц («Байер», 7,61), Хави Симонс («Лейпциг», 7,63), Джамал Мусиала («Бавария», 7,86);

нападение: Омар Мармуш («Айнтрахт», 7,62), Харри Кейн («Бавария», 7,74), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, 7,39).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
рейтинги
logoХарри Кейн
logoФредерик Реннов
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
logoНико Шлоттербек
logoСеру Гирасси
logoФлориан Виртц
logoВилли Орбан
logoБайер
logoДжамал Мусиала
logoХави Симонс
logoРБ Лейпциг
logoУнион Берлин
logoОмар Мармуш
logoЙозуа Киммих
logoАлекс Гримальдо
logoАйнтрахт Франкфурт
logoБавария
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