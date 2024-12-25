Кейн, Виртц, Мусиала, Симонс, Гримальдо и Гирасси – в сборной Бундеслиги-2024 от WhoScored

Харри Кейн попал в сборную Бундеслиги за 2024 год по версии WhoScored.

Английский форвард стал одним из троих представителей «Баварии» в команде, составленной на основании среднего рейтинга игроков на соответствующих позициях. В состав вошли: – вратарь : Фредерик Реннов («Унион », средняя оценка – 6,9); – защита : Йозуа Киммих («Бавария», 7,25), Вилли Орбан («Лейпциг», 6,96), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, 7,04), Алехандро Гримальдо («Байер », 7,41); – полузащита : Флориан Виртц («Байер», 7,61), Хави Симонс («Лейпциг», 7,63), Джамал Мусиала («Бавария», 7,86); – нападение : Омар Мармуш («Айнтрахт», 7,62), Харри Кейн («Бавария», 7,74), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, 7,39).