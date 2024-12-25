Кейн, Виртц, Мусиала, Симонс, Гримальдо и Гирасси – в сборной Бундеслиги-2024 от WhoScored
Харри Кейн попал в сборную Бундеслиги за 2024 год по версии WhoScored.
Английский форвард стал одним из троих представителей «Баварии» в команде, составленной на основании среднего рейтинга игроков на соответствующих позициях.
В состав вошли:
– вратарь: Фредерик Реннов («Унион», средняя оценка – 6,9);
– защита: Йозуа Киммих («Бавария», 7,25), Вилли Орбан («Лейпциг», 6,96), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, 7,04), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,41);
– полузащита: Флориан Виртц («Байер», 7,61), Хави Симонс («Лейпциг», 7,63), Джамал Мусиала («Бавария», 7,86);
– нападение: Омар Мармуш («Айнтрахт», 7,62), Харри Кейн («Бавария», 7,74), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, 7,39).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем