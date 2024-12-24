«Бавария» и Мусиала еще не договорились о продлении контракта. Пункты разногласий – зарплата, срок действия договора и отступные

«Бавария» и Джамал Мусиала по-прежнему не договорились о новом контракте.

Действующий договор полузащитника рассчитан до 30 июня 2026 года.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, между клубом и игроком все еще нет полной договоренности о новом договоре.

Основные пункты разногласий: зарплата, срок действия контракта и включение пункта об отступных.

«Бавария» ожидает уступок от игрока в ближайшее время. Мусиала хочет продлить контракт. Задача – достичь соглашения к январю.

В этом сезоне футболист забил 9 голов и сделал 2 передачи в 13 матчах Бундеслиги.