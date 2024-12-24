  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» и Мусиала еще не договорились о продлении контракта. Пункты разногласий – зарплата, срок действия договора и отступные
5

«Бавария» и Мусиала еще не договорились о продлении контракта. Пункты разногласий – зарплата, срок действия договора и отступные

«Бавария» и Джамал Мусиала по-прежнему не договорились о новом контракте.

Действующий договор полузащитника рассчитан до 30 июня 2026 года.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, между клубом и игроком все еще нет полной договоренности о новом договоре.

Основные пункты разногласий: зарплата, срок действия контракта и включение пункта об отступных.

«Бавария» ожидает уступок от игрока в ближайшее время. Мусиала хочет продлить контракт. Задача – достичь соглашения к январю.

В этом сезоне футболист забил 9 голов и сделал 2 передачи в 13 матчах Бундеслиги.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern&Germany
logoДжамал Мусиала
logoбундеслига Германия
logoБавария
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Отец Неймара о переходе в «ПСЖ»: «Он ушел, потому что не хотел занимать место Месси и становиться главной звездой клуба. Я хотел, чтобы мой сын остался в «Барсе»
812 минут назад
Казахстанская федерация футбола опровергла отставку Черчесова
713 минут назад
Малышев заявил, что спортивным директором «Спартака» станет иностранец: «Кого-то предлагают агенты, где-то прибегаем к услугам агентств, занимающихся подбором персонала»
1243 минуты назад
Маунт может вернуться не раньше марта. Хавбек «МЮ» травмировался в игре с «Сити»
1844 минуты назад
У Казахстана есть варианты на замену Черчесову, но переговоров нет. Среди причин возможной отставки – не только результаты, но и скандалы, связанные с тренером (Sport24)
2258 минут назад
Футболка Зидана-1998 – в топе подделок. Отличите оригинал?
сегодня, 11:00Спецпроект
«Роналду ограничен, но все равно лучше Месси. Он играл в лучших командах мира, а Лео – в «Барсе» и сборной Аргентины, никогда не бросал себе вызов. Сейчас играет в деревенский футбол в США». Гатти об игроках
115сегодня, 10:50
Генсек РФС о пересчете статистики Дзюбы: «Что это за рекорд? Есть приз официальный? Есть приз по количеству почесываний за ухом?»
25сегодня, 10:48
Трушечкин о Карпине: «Почему не воспитал экспертов, когда сам работал главным на телевидении? Не привлек бывших футболистов, не посадил готовиться, не обучил этой работе с нуля?
47сегодня, 10:32
🏆 Кто лучший спортсмен России-2024? Большое голосование Спортса’‘
сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Денис Глушаков: «ЦСКА играет плохо, нестабильно, непонятно во что, не показывает ничего сверхъестественного. Мы привыкли, что клуб всегда борется за чемпионство»
2 минуты назад
Тюкавин – ВТБ игрок ноября и декабря в «Динамо» по версии болельщиков
321 минуту назад
Владимир Кузьмичев: «Когда Пиняев переходил в «Локомотив», все ждали, что он станет одним из лидеров в атаке. Этого мы не наблюдаем – ему надо прибавлять»
29 минут назад
Ловчев об Угальде в АПЛ: «Станкович будет против. Вся эта ситуация подогревается агентами, сравните Манфреда и Холанда. Две большие разницы»
430 минут назад
Каманцев о судье Опейкиной: «Результат ее теста были выше, чем у некоторых мужчин. Но говорить, что Вера дошла до уровня РПЛ, пока преждевременно»
259 минут назад
Директор «Севильи» Орта – один из приоритетных вариантов на пост в «Спартаке». Испанцы сообщили, что он не уйдет
2сегодня, 10:14
«Тур» получил техническое поражение в 1/32 Кубка Франции против «Лорьяна» из-за проблем с безопасностью для зрителей. Клуб подал апелляцию
2сегодня, 10:02
Винисиус посетил матч НФЛ между «Майами» и «Сан-Франциско»
9сегодня, 09:59Фото
Жирков о «Спартаке»: «Всегда уходит на перерыв с настроем на борьбу за медали, а потом все рассыпается. Тенденция повторяется из года в год»
12сегодня, 09:31
Колосков о возвращении России: «Будем проходить отбор на Евро-2028, возможно. Играем с теми, кто согласен, нужно не остаться у разбитого корыта – санкции снимут когда-то»
5сегодня, 09:15
Рекомендуем