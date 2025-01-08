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Журналист Кинг о покупке «Ливерпуля» Маском: «Все равно что хотеть, чтобы ваш дом снесли бульдозером или взорвали. Нет, даже если пообещает бесплатные билеты навсегда»

Журналист Доминик Кинг высказался против покупки «Ливерпуля» Илоном Маском.

Ранее отец предпринимателя и миллиардера Эррол Маск заявил, что его сыну была бы интересна покупка клуба.

«Нет. Никогда в жизни. Даже если он поставит 100 000 мест на «Энфилде» и пообещает бесплатные билеты навсегда.

Современный футбол рассматривается через призму поколения болельщиков, которые считают, что успех приравнивается к покупательной способности или к тому, можете ли вы «выиграть трансферное окно». У некоторых есть ненасытное желание увидеть сделки.

Часть фанатской базы «Ливерпуля» считает, что FSG (компания, владеющая клубом – Спортс’‘) никогда не сможет дать «Ливерпулю» достаточно, что они скупы и являются препятствием прогресса. Эти чувства усилились в период нерешенных переговоров с Мохамедом Салахом, Трентом Александер-Арнолдом и Вирджилом ван Дейком.

Но Маск вместо них? Это все равно, что спросить, хотите ли вы, чтобы ваш любимый дом был снесен бульдозером или взорван. Нет.

Пусть это будет одна из тех январских историй, где связь исчезает так же быстро, как и появилась», – написал журналист Daily Mail и болельщик «Ливерпуля» Доминик Кинг.

Владельцы «Ливерпуля» не намерены продавать клуб. Контактов с Маском не было

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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