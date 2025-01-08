«Реал» купил Фати у «Леганеса». 18-летний защитник претендует на место в «Кастилье»
«Реал» подписал защитника Ламини Фати.
Мадридцы договорились с «Леганесом» о трансфере 18-летнего игрока.
Ранее As утверждал, что «Реал» заплатит за Фати более 100 000 евро.
Сообщалось, что футболист попадет в состав «Реала» C – второй резервной команды, но может сыграть и за «Кастилью».
Ламини воспитывался в «Леганесе», пройдя через все команды академии. В сезоне-2023/24 он с командой U-19 вышел в четвертьфинал молодежного Кубка Испании.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Леганеса»
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