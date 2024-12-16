«Реал» подпишет Фати за 100+ тысяч евро. Защитник «Леганеса» претендует на место в «Кастилье»

«Реал» подпишет защитника Ламини Фати в резервные команды.

По данным Relevo, центральный защитник «Леганеса Б» близок к подписанию контракта с мадридцами.

«Сливочные» следили 18-летним игроком в течение долгого времени, и ситуация с травмами в академии может привести к его трансферу уже зимой.

Сам Фати в настоящее время травмирован, он испытывает проблемы с челюстью. Ламини характеризуют как физически мощного левоногого центрального защитника, выигрывающего дуэли.

Его подписание позволит «Реалу » действовать согласно плану по усилению своих молодежных команд. Ожидается, что изначально футболист попадет в составе «Реала» C – второй резервной команды, но может сыграть и за «Кастилью».

As утверждает , что «Реал» заплатит за Фати более 100 000 евро.