«Реал» подпишет Фати за 100+ тысяч евро. Защитник «Леганеса» претендует на место в «Кастилье»
«Реал» подпишет защитника Ламини Фати в резервные команды.
По данным Relevo, центральный защитник «Леганеса Б» близок к подписанию контракта с мадридцами.
«Сливочные» следили 18-летним игроком в течение долгого времени, и ситуация с травмами в академии может привести к его трансферу уже зимой.
Сам Фати в настоящее время травмирован, он испытывает проблемы с челюстью. Ламини характеризуют как физически мощного левоногого центрального защитника, выигрывающего дуэли.
Его подписание позволит «Реалу» действовать согласно плану по усилению своих молодежных команд. Ожидается, что изначально футболист попадет в составе «Реала» C – второй резервной команды, но может сыграть и за «Кастилью».
As утверждает, что «Реал» заплатит за Фати более 100 000 евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Relevo
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