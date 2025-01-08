Унал порвал крестообразную связку на тренировке «Борнмута». В 2023-м форвард пропустил 7 месяцев из-за подобной травмы

Энес Унал порвал крестообразную связку во второй раз в карьере.

Как сообщает Relevo, турецкий форвард травмировался на тренировке «Борнмута ».

Футболисту предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы точно определить степень разрыва, но Уналу уже известно, что у него повреждена крестообразная связка. Он выбыл до конца сезона.

Это не первая подобная травма игрока. В 2023 году Унал, выступая за «Хетафе » пропустил 7 месяцев из-за разрыва крестообразной связки.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний футболист провел 17 игр, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .