Унал порвал крестообразную связку на тренировке «Борнмута». В 2023-м форвард пропустил 7 месяцев из-за подобной травмы
Энес Унал порвал крестообразную связку во второй раз в карьере.
Как сообщает Relevo, турецкий форвард травмировался на тренировке «Борнмута».
Футболисту предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы точно определить степень разрыва, но Уналу уже известно, что у него повреждена крестообразная связка. Он выбыл до конца сезона.
Это не первая подобная травма игрока. В 2023 году Унал, выступая за «Хетафе» пропустил 7 месяцев из-за разрыва крестообразной связки.
В текущем сезоне АПЛ 27-летний футболист провел 17 игр, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
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