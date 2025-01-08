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  • Нкунку не интересует «ПСЖ». Парижане рассматривают игроков другого типа (Фабрицио Романо)
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Нкунку не интересует «ПСЖ». Парижане рассматривают игроков другого типа (Фабрицио Романо)

Информация об интересе «ПСЖ» к Кристоферу Нкунку недействительна.

Ранее сообщалось, что парижане заинтересованы в трансфере полузащитника «Челси».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоров или каких-либо контактов между «ПСЖ» и «Челси» по поводу Кристофера Нкунку не ведется.

Есть вероятность, что Нкунку может уйти, если он попросит больше игрового времени. Топ-клубы внимательно следят за ситуацией.

Однако «ПСЖ» рассматривает игроков другого типа.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoПСЖ
logoКристофер Нкунку
возможные трансферы
Фабрицио Романо
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoлига 1 Франция
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