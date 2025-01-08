Нкунку не интересует «ПСЖ». Парижане рассматривают игроков другого типа (Фабрицио Романо)
Информация об интересе «ПСЖ» к Кристоферу Нкунку недействительна.
Ранее сообщалось, что парижане заинтересованы в трансфере полузащитника «Челси».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоров или каких-либо контактов между «ПСЖ» и «Челси» по поводу Кристофера Нкунку не ведется.
Есть вероятность, что Нкунку может уйти, если он попросит больше игрового времени. Топ-клубы внимательно следят за ситуацией.
Однако «ПСЖ» рассматривает игроков другого типа.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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