Нкунку не интересует «ПСЖ». Парижане рассматривают игроков другого типа (Фабрицио Романо)

Информация об интересе «ПСЖ» к Кристоферу Нкунку недействительна.

Ранее сообщалось , что парижане заинтересованы в трансфере полузащитника «Челси ».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , переговоров или каких-либо контактов между «ПСЖ» и «Челси» по поводу Кристофера Нкунку не ведется.

Есть вероятность, что Нкунку может уйти, если он попросит больше игрового времени. Топ-клубы внимательно следят за ситуацией.

Однако «ПСЖ » рассматривает игроков другого типа.