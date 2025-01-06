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Нкунку интересен «ПСЖ». Переговоров с «Челси» не было, лондонцы не хотят отпускать игрока (Бен Джейкобс)

Кристофер Нкунку может перейти в «ПСЖ».

По данным журналиста Бена Джейкобса, парижане заинтересованы в трансфере, но пока не обсуждали его с «Челси».

В свою очередь, лондонцы не хотят, чтобы полузащитник уходил. Их позиция заключается в том, что с инициативой перехода должен выступить сам игрок.

Контракт француза с «синими» рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

В этом сезоне Нкунку провел 18 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Полная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoКристофер Нкунку
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