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Джейми Каррагер: «Если «Ноттингем» обыграет «Ливерпуль», то будет в гонке за титул. Если места в ЛЧ получат клубы топ-5, у них будет чертовски хороший шанс»

Джейми Каррагер считает «Ноттингем Форест» претендентом на победу в АПЛ.

Команда под руководством Нуну Эшпириту Санту занимает 3-е место в турнирной таблице, имея 40 очков. Столько же у «Арсенала», идущего вторым. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 6 очков, но у мерсисайдцев игра в запасе.

В следующем туре «Ноттингем» примет на своем поле «Ливерпуль». В первом круге «Форест» победил на выезде со счетом 1:0 – это единственное поражение команды Арнге Слота во всех турнирах в этом сезоне.

«Если они обыграют «Ливерпуль», то будут в гонке за титул. Если места в Лиге чемпионов получат клубы из топ-5, у них будет чертовски хороший шанс», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» на Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoНоттингем Форест
logoЛиверпуль
logoНуну Эшпириту Санту
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
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