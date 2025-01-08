Джейми Каррагер: «Если «Ноттингем» обыграет «Ливерпуль», то будет в гонке за титул. Если места в ЛЧ получат клубы топ-5, у них будет чертовски хороший шанс»

Джейми Каррагер считает «Ноттингем Форест» претендентом на победу в АПЛ.

Команда под руководством Нуну Эшпириту Санту занимает 3-е место в турнирной таблице, имея 40 очков. Столько же у «Арсенала», идущего вторым. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 6 очков, но у мерсисайдцев игра в запасе.

В следующем туре «Ноттингем » примет на своем поле «Ливерпуль». В первом круге «Форест» победил на выезде со счетом 1:0 – это единственное поражение команды Арнге Слота во всех турнирах в этом сезоне.

«Если они обыграют «Ливерпуль», то будут в гонке за титул. Если места в Лиге чемпионов получат клубы из топ-5, у них будет чертовски хороший шанс», – сказал бывший защитник «Ливерпуля » на Sky Sports.