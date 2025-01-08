Дьокереш забил 4-й гол за 2 матча в 2025-м: победный «Порту» в 1/2 финала Кубка лиги. За прошлый год у него 61 мяч

Форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш открыл счет в полуфинале Кубка лиги.

Матч в прямом эфире показал Спортс’’ с комментарием Сергея Юрана . Виктор Дьокереш забил на 56-й минуте ударом из центра штрафной мимо вратаря.

Для Дьокереша это 4-й гол в 2025 году, он провел 2-й матч. 3 января шведский форвард сделал хет-трик в ворота «Витории Гимараэш».

3 из 4 голов Дьокереш забил с передач 17-летнего нападающего Жеовани Кенда . В матче с «Порту» молодой португалец вышел на замену на 14-й минуте вместо травмированного Матеуса Рейса.

Дьокереш за полный 2024-й забил 61 мяч. Гол шведа сейчас стал для «Спортинга» победным в полуфинале Кубка лиги.

В среду во втором полуфинале сыграют «Бенфика» и «Брага», матч с Вадимом Лукомским прокомментирует экс-игрок «Бенфики» Александр Мостовой . Начало – в 22:45 мск.

Финал в 22:45 11 января тоже смотрите на Спортсе’‘