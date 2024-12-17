«Тенниси» открыл линию на переход Роналду, Месси и Неймара в клуб из Казахстана

Букмекеры оценили вероятность того, что Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар продолжат карьеру в Казахстане.

Соответствующая линия появилась на сайте «Тенниси». Букмекер предлагает коэффициент 100.00 на переход Роналду и Неймара в любой казахстанский клуб и коэффициент 200.00 – на переход Месси.

Роналду и Неймар играют в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль», Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС.

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