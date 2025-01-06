Чалханоглу заменили после мышечной травмы в 1-м тайме финала Суперкубка. Фанаты «Милана» гудели, когда хавбек «Интера» покидал поле

Хакан Чалханоглу получил травму в финале Суперкубка Италии.

Полузащитник «Интера » не смог продолжить игру из-за мышечного повреждения в 1-м тайме матча с «Миланом » (0:0, первый тайм). На 35-й минуте вместо Чалханоглу на поле вышел Кристьян Аслани .

Болельщики «Милана» гудели Чалханоглу , когда он покидал поле. Напомним, турецкий полузащитник играл за «россонери» до перехода в «Интер» летом 2021 года.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.