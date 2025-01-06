Чалханоглу заменили после мышечной травмы в 1-м тайме финала Суперкубка. Фанаты «Милана» гудели, когда хавбек «Интера» покидал поле
Хакан Чалханоглу получил травму в финале Суперкубка Италии.
Полузащитник «Интера» не смог продолжить игру из-за мышечного повреждения в 1-м тайме матча с «Миланом» (0:0, первый тайм). На 35-й минуте вместо Чалханоглу на поле вышел Кристьян Аслани.
Болельщики «Милана» гудели Чалханоглу, когда он покидал поле. Напомним, турецкий полузащитник играл за «россонери» до перехода в «Интер» летом 2021 года.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем