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Индзаги перед финалом Суперкубка с «Миланом»: «Против организованной команды будет трудно. «Интер» постарается не повторить ошибок предыдущего дерби»

Симоне Индзаги заявил, что для «Интера» важно выиграть Суперкубок Италии.

Сегодня «нерадзурри» сыграют с «Миланом» в финале турнира.

– Дерби – это особенный, захватывающий матч. В качестве тренера у меня их было 13, и все они отличались друг от друга. Мы постараемся не повторить ошибок последнего матча с «Миланом».

– Изменился ли «Милан»?

– Сейчас есть только один матч [при Сержиу Консейсау] для анализа – они не сдавались и сыграли очень организованно.

Победить снова было бы очень важно – в последние два года этот турнир приобрел еще большую ценность, потому что две победы за четыре дня могут принести большее удовлетворение. Мы обещаем выложиться на поле полностью, зная, что играть против организованной команды будет трудно, – сказал главный тренер «Интера».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoИнтер
logoСимоне Индзаги
logoСержиу Консейсау
logoсерия А Италия
logoСуперкубок Италии
logoМилан
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