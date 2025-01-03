«Интер» выиграл 5 матчей подряд, не пропустив голов – впервые с 2007 года

«Интер» выиграл 5 матчей подряд, не пропустив ни одного гола.

Сегодня команда Симоне Индзаги обыграла «Аталанту» (2:0) в полуфинале Суперкубка Италии.

До этого были одержаны сухие победы над «Кальяри» (3:0), «Комо» (2:0), «Лацио» (6:0) в Серии А. Также в Кубке Италии был обыгран «Удинезе» (2:0).

По данным Opta, миланцы достигли такого результата в 4-й раз в истории с сезона-1929/30. Это произошло впервые с ноября-декабря 2007 года, когда подобная серия продлилась 6 матчей.