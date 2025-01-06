Робби Кин возглавил «Ференцварош»
Робби Кин стал главным тренером «Ференцвароша».
Экс-нападающий «Тоттенхэма» и лучший бомбардир в истории сборной Ирландии ранее возглавлял «Маккаби» Тель-Авив, который покинул летом после одного сезона.
Новый главный тренер прибыл в Будапешт в воскресенье вечером и во вторник присоединится к команде в тренировочном лагере в Испании.
44-й летний специалист сменил на посту нидерландца Паскаля Янсена. В настоящий момент клуб занимает 2-е место в чемпионате Венгрии. Команда отстает от лидера на 1 очко, имея матч в запасе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ференцвароша»
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