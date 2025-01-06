Робби Кин возглавил «Ференцварош»

Робби Кин стал главным тренером «Ференцвароша».

Экс-нападающий «Тоттенхэма» и лучший бомбардир в истории сборной Ирландии ранее возглавлял «Маккаби» Тель-Авив, который покинул летом после одного сезона.

Новый главный тренер прибыл в Будапешт в воскресенье вечером и во вторник присоединится к команде в тренировочном лагере в Испании.

44-й летний специалист сменил на посту нидерландца Паскаля Янсена. В настоящий момент клуб занимает 2-е место в чемпионате Венгрии. Команда отстает от лидера на 1 очко, имея матч в запасе.