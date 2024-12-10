Наби Кейта перешел в «Ференцварош» на правах аренды. «Вердер» в апреле отстранил хавбека за отказ от поездки на матч Бундеслиги

Наби Кейта перешел из «Вердера» в «Ференцварош» на правах аренды.

Соглашение начнет действовать с января 2025-го и рассчитано на год. Контракт 29-летнего полузащитника с немецким клубом действует до июня 2026 года.

Ранее «Вердер» отстранил Кейта за отказ от поездки на игру Бундеслиги в апреле. Он провел за команду пять матчей во всех турнирах.

Хавбек является победителем Лиги чемпионов-2019 и чемпионом Англии в сезоне-2019/20 в составе «Ливерпуля».

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