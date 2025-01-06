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  • Салемакерс набрал 10 фэнтези-очков в дерби с «Лацио». Полузащитник «Ромы» забил и отдал ассист
Фэнтези
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Салемакерс набрал 10 фэнтези-очков в дерби с «Лацио». Полузащитник «Ромы» забил и отдал ассист

«Рома» победила «Лацио» в римском дерби (2:0).

Алексис Салемакерс сначала отдал ассист на Лоренцо Пеллегрини на 10-й минуте, а спустя 8 минут забил сам. 

За матч у полузащитника 10 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку). В фэнтези Серии А Салемакерса выбрали 43 игрока (0,67%).

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Серии А на Спортсе’‘
logoФэнтези
logoРома
logoсерия А Италия
logoЛацио
logoАлексис Салемакерс
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