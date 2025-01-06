Салемакерс набрал 10 фэнтези-очков в дерби с «Лацио». Полузащитник «Ромы» забил и отдал ассист
«Рома» победила «Лацио» в римском дерби (2:0).
Алексис Салемакерс сначала отдал ассист на Лоренцо Пеллегрини на 10-й минуте, а спустя 8 минут забил сам.
За матч у полузащитника 10 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку). В фэнтези Серии А Салемакерса выбрали 43 игрока (0,67%).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Серии А на Спортсе’‘
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