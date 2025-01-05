Энрике выиграл 13-й трофей в карьере тренера – 4-й с «ПСЖ» после 9 с «Барселоной»
Луис Энрике выиграл 13-й трофей в тренерской карьере.
«ПСЖ» под руководством испанца завоевал Суперкубок Франции, одолев «Монако» (1:0).
Это четвертый трофей Энрике с парижским клубом. В прошлом сезоне он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Энрике возглавляет «ПСЖ» с 2023 года.
В своей тренерской карьере Луис также взял 9 трофеев с «Барселоной»: дважды выигрывал чемпионат Испании (2014/15, 2015/16), трижды Кубок Испании (2014/15, 2015/16, 2016/17) и по разу побеждал в Лиге чемпионов (2014/15), Суперкубке Испании (2016), Суперкубке УЕФА (2015) и Клубном чемпионате мира (2015).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
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