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  • «МЮ» прервал серию из 4 поражений – 2:2 с «Ливерпулем». После 2:1 с «Сити» команда Аморима не побеждает в 5 играх подряд
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«МЮ» прервал серию из 4 поражений – 2:2 с «Ливерпулем». После 2:1 с «Сити» команда Аморима не побеждает в 5 играх подряд

«МЮ» прервал серию из 4 поражений, но продлил серию без побед.

Команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2) в 20-м туре АПЛ.

Перед этим манкунианцы потерпели 4 поражения подряд: от «Борнмута» (0:3), «Вулверхэмптона» (0:2) и «Ньюкасла» (0:2) в АПЛ и от «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги (3:4).

Последняя победа была 15 декабря в игре с «Ман Сити» (2:1) в 16-м туре чемпионата.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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