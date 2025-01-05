У Салаха 13 голов в ворота «МЮ» в 11 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» забил с пенальти

Мохамед Салах забил 13-й гол в ворота «МЮ» в АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Маттейса де Лигта, в матче 20-го тура АПЛ (2:2, второй тайм).

Теперь на счету Салаха 13 голов в 11 матчах против «Манчестер Юнайтед » в АПЛ .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.