Мерсон о контрактах ван Дейка, Салаха и Трента: «Для «Ливерпуля» оказаться в таком положении – это преступление, просто неслыханно. Я думал, что они упустят всех троих»
Пол Мерсон высказался относительно истекающих договоров у игроков «Ливерпуля».
В конце этого сезона соглашения истекают у Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнолда.
«Когда у трех таких футболистов завершаются контракты – это преступление. Когда договоры трех лучших игроков заканчиваются через шести месяцев – это просто неслыханно.
Не вспомню подобный случай у кого-то еще, когда у трех топовых футболистов завершались соглашения. Это будет хороший результат, если они сохранят двух игроков из трех. Я вообще думал, что они упустят всех троих.
Если Трент уйдет, но они смогут сохранить ван Дейка и Салаха, думаю, что это наилучший результат.
Но для «Ливерпуля» оказаться в таком положении – это преступление», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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