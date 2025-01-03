Мерсон о контрактах ван Дейка, Салаха и Трента: «Для «Ливерпуля» оказаться в таком положении – это преступление, просто неслыханно. Я думал, что они упустят всех троих»

Пол Мерсон высказался относительно истекающих договоров у игроков «Ливерпуля».

В конце этого сезона соглашения истекают у Мохамеда Салаха , Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнолда .

«Когда у трех таких футболистов завершаются контракты – это преступление. Когда договоры трех лучших игроков заканчиваются через шести месяцев – это просто неслыханно.

Не вспомню подобный случай у кого-то еще, когда у трех топовых футболистов завершались соглашения. Это будет хороший результат, если они сохранят двух игроков из трех. Я вообще думал, что они упустят всех троих.

Если Трент уйдет, но они смогут сохранить ван Дейка и Салаха, думаю, что это наилучший результат.

Но для «Ливерпуля » оказаться в таком положении – это преступление», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон .