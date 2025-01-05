«Атлетико» выиграл 13-й матч подряд, повторив свой рекорд 13-летней давности. Он был установлен при Симеоне
«Атлетико» выиграл 13-й матч подряд во всех турнирах, повторив рекорд клуба.
Разница забитых и пропущенных голов у мадридцев на этом отрезке – 34:8.
С августа по октябрь 2012 года «Атлетико» одержал 13 побед кряду с общим счетом 34:10, рекорд был установлен при тренере Диего Симеоне, который возглавляет «индейцев» с 2011 года.
В субботу «Атлетико» одолел «Марбелью» (1:0) в 1/16 финала Кубка Испании.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Педро Мартина в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем