Антонин Кински-младший перешел в «Тоттенхэм». За вратаря «Славия» получит 10+ млн фунтов
Антонин Кински-младший стал игроком «Тоттенхэма».
«Шпоры» объявили о трансфере 21-летнего вратаря. Ранее сообщалось, что пражская «Славия» получит за него более 10 миллионов фунтов.
Кински подписал контракт сроком до 2031 года и будет играть под 31-м номером.
Антонин Кински-младший – сын бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински. В текущем сезоне чемпионата Чехии он провел 19 матчей и пропустил 7 голов.
Фото: tottenhamhotspur.com
Антонин Кински-младший едет в «Тоттенхэм». Перспективнее отца
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Тоттенхэма»
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