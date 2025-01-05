Антонин Кински-младший перешел в «Тоттенхэм». За вратаря «Славия» получит 10+ млн фунтов

Антонин Кински-младший стал игроком «Тоттенхэма».

«Шпоры» объявили о трансфере 21-летнего вратаря. Ранее сообщалось , что пражская «Славия » получит за него более 10 миллионов фунтов.

Кински подписал контракт сроком до 2031 года и будет играть под 31-м номером.

Антонин Кински-младший – сын бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински . В текущем сезоне чемпионата Чехии он провел 19 матчей и пропустил 7 голов.

Фото: tottenhamhotspur.com

Антонин Кински-младший едет в «Тоттенхэм». Перспективнее отца