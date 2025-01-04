Антонин Кински переходит в «Тоттенхэм». «Славия» получит 10+ млн фунтов за 21-летнего вратаря
«Тоттенхэм» подпишет нового вратаря.
Английский клуб договорился со «Славией» о трансфере Антонина Кински, сообщает inFotbal.cz. 21-летний футболист уже находится в Лондоне, где проходит медосмотр.
По данным Фабрицио Романо, сумма сделки превысит 10 миллионов фунтов. Кински подпишет долгосрочный контракт.
Антонин Кински-младший – сын бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински. В текущем сезоне чемпионата Чехии он провел 19 матчей и пропустил 7 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: inFotbal
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