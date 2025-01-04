Экс-арбитр Лаос об удалении Винисиуса в матче с «Валенсией»: «Недопустимо использовать такие кадры на мониторе ВАР. Это был дальний план – по нему нельзя оценить примененную силу»
В пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Реала» был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
«ВАР работал не для этого. Мы говорили об этом тысячу раз. И для того, чтобы это считалось агрессивным поведением, должна быть применена чрезмерная сила. Кадр, который нам показали в телепрограмме, бесконечно лучше того, который увидел судья, когда его подозвали к монитору.
Если тебя вызывает ВАР, то тебя не должны принуждать к принятию решения, показывая такой кадр. Это был дальний план, по которому невозможно точно оценить примененную силу.
В таком соревновании, как чемпионат Испании, совершенно недопустимо использовать такие кадры на мониторе ВАР – в этой ситуации судья должен был оценить, применял ли Винисиус чрезмерную силу по отношению к Димитриевски», – сказал бывший арбитр.
На матче работала бригада судей во главе с Сесаром Сото Градо.
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