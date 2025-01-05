Ассистент тренера «Наполи» о лидерстве в Серии А: «44 очка в 19 турах – представить такое в начале сезона было невозможно. Надеемся продолжить в том же духе»
Кристиан Стеллини оценил лидерство «Наполи» в Серии А.
Ассистент тренера неаполитанского клуба высказался после победы над «Фиорентиной» (3:0).
«Это важный знак, который говорит об упорном труде наших ребят. Мы чрезвычайно гордимся тем, что они делают.
Мы набрали 44 очка в 19 турах – представить такое в начале сезона было невозможно, так что мы можем только поздравить игроков и надеяться, что будем продолжать в том же духе», – сказал Стеллини в эфире DAZN.
Тренер «Наполи» Антонио Конте пропустил послематчевую пресс-конференцию из-за смерти 13-летнего болельщика клуба Даниэле, который боролся с лейкемией.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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