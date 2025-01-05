Ассистент тренера «Наполи» о лидерстве в Серии А: «44 очка в 19 турах – представить такое в начале сезона было невозможно. Надеемся продолжить в том же духе»

Кристиан Стеллини оценил лидерство «Наполи» в Серии А.

Ассистент тренера неаполитанского клуба высказался после победы над «Фиорентиной» (3:0).

«Это важный знак, который говорит об упорном труде наших ребят. Мы чрезвычайно гордимся тем, что они делают.

Мы набрали 44 очка в 19 турах – представить такое в начале сезона было невозможно, так что мы можем только поздравить игроков и надеяться, что будем продолжать в том же духе», – сказал Стеллини в эфире DAZN.

Тренер «Наполи » Антонио Конте пропустил послематчевую пресс-конференцию из-за смерти 13-летнего болельщика клуба Даниэле, который боролся с лейкемией.