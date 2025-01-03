У Хвичи мышечное утомление. Вингер «Наполи» не сыграет с «Фиорентиной», как и Политано

Хвича Кварацхелия и Маттео Политано получили мышечные повреждения.

Оба полузащитника «Наполи» пропустят завтрашний матч с «Фиорентиной» в 19-м туре Серии А.

Главный тренер Антонио Конте сообщил на пресс-конференции, что игроки не поедут во Флоренцию.

У Хвичи было выявлено мышечное утомление во время сегодняшней тренировки команды. Маттео диагностировали растяжение мышцы левой ноги.