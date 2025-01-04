«Марбелья» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:30

«Атлетико» сыграет в гостях с «Марбельей» в 1/16 финала Кубка Испании.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Статистика Кубка Испании