Холанд забил 14 мячей головой с момента перехода в «Ман Сити». Норвежец – единственный игрок АПЛ, забивший 10+ голов обеими ногами и головой за этот период

Эрлинг Холанд забил 14 голов головой после перехода в «Манчестер Сити».

Сегодня 24-летний нападающий сделал дубль в матче против «Вест Хэма » в 20-м туре АПЛ (4:1). Первый мяч он забил головой.

С момента перехода в состав «горожан» Холанд забил 14 мячей головой – больше, чем любой другой игрок АПЛ. Также норвежец является единственным игроком Премьер-лиги, который за этот период забил 10 или более мячей правой ногой, левой ногой и головой.

Статистику Эрлинга можно найти здесь .