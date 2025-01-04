Холанд забил 14 мячей головой с момента перехода в «Ман Сити». Норвежец – единственный игрок АПЛ, забивший 10+ голов обеими ногами и головой за этот период
Эрлинг Холанд забил 14 голов головой после перехода в «Манчестер Сити».
Сегодня 24-летний нападающий сделал дубль в матче против «Вест Хэма» в 20-м туре АПЛ (4:1). Первый мяч он забил головой.
С момента перехода в состав «горожан» Холанд забил 14 мячей головой – больше, чем любой другой игрок АПЛ. Также норвежец является единственным игроком Премьер-лиги, который за этот период забил 10 или более мячей правой ногой, левой ногой и головой.
Статистику Эрлинга можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Squawka
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