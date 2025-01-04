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Холанд забил 16 голов в сезоне АПЛ – у норвежца дубль «Вест Хэму». Форвард «Ман Сити» – второй бомбардир лиги, до Салаха 1 мяч

Эрлинг Холанд забил 15-й и 16-й голы в сезоне АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» дважды поразил ворота «Вест Хэма» в матче 20-го тура АПЛ (4:0, второй тайм). 

Норвежец занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая лишь Мохамеду Салаху, который отметился 17 забитыми мячами.

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoВест Хэм
logoМохамед Салах
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