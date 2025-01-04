Постекоглу об 1:2 от «Ньюкасла»: «Безмерно горжусь своими игроками. «Тоттенхэм» заслуживал победы и выиграл бы при прочих равных»
Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу высказался о поражении от «Ньюкасла».
Лондонский клуб проиграл матч 20-го тура АПЛ со счетом 1:2.
«Я безмерно горжусь своими игроками. Мы играли выдающимся образом, учитывая ситуацию, в которой оказались. Мы заслуживали победы в этой игре. Я не чувствую себя обделенным – таков уж стиль игры соперника. Последнее, чего я хочу, – это объяснений [от судей].
Я очень горжусь игрой своих футболистов и в первом, и во втором таймах. Мы разочарованы, потому что при прочих равных мы бы выиграли. Ты можешь делать только то, что можешь контролировать, а сегодня произошли события, которые не были подконтрольны нам и которые лишили нас шансов», – сказал Постекоглу.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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