Постекоглу об 1:2 от «Ньюкасла»: «Безмерно горжусь своими игроками. «Тоттенхэм» заслуживал победы и выиграл бы при прочих равных»

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу высказался о поражении от «Ньюкасла».

Лондонский клуб проиграл матч 20-го тура АПЛ со счетом 1:2.

«Я безмерно горжусь своими игроками. Мы играли выдающимся образом, учитывая ситуацию, в которой оказались. Мы заслуживали победы в этой игре. Я не чувствую себя обделенным – таков уж стиль игры соперника. Последнее, чего я хочу, – это объяснений [от судей].

Я очень горжусь игрой своих футболистов и в первом, и во втором таймах. Мы разочарованы, потому что при прочих равных мы бы выиграли. Ты можешь делать только то, что можешь контролировать, а сегодня произошли события, которые не были подконтрольны нам и которые лишили нас шансов», – сказал Постекоглу .