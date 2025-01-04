У «Тоттенхэма» лишь 1 победа за 8 последних матчей АПЛ. 6 игр без побед дома – их худшая серия с 2008-го
«Тоттенхэм» одержал лишь 1 победу за 8 последних матчей АПЛ.
Команда тренера Энджа Постекоглу сегодня уступила «Ньюкаслу» (1:2) в рамках АПЛ.
За последние 8 матчей Премьер-лиги у «Тоттенхэма» лишь одна победа. При пяти поражениях и двух ничьих.
Кроме того, у «Тоттенхэма» нет побед в 6 подряд домашних матчах. Это их худшая серия с октября 2008 года.
Опубликовано: Sports
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