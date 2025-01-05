Проворов сделал 3 передачи в матче с «Сент-Луисом» и стал 3-й звездой. У него 3+15 в 40 играх в сезоне

Иван Проворов сделал 3 передачи в матче с «Сент-Луисом» и стал 3-й звездой.

Защитник «Коламбуса » трижды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (6:4).

Это второй ассистентский хет-трик 27-летнего россиянина в лиге и первый с 2017 года. На его счету стало 18 (3+15) очков в 40 играх в текущем сезоне при полезности «+2» и среднем времени на льду 23:28.

Сегодня Проворов (23:39, 0:06 – в большинстве, 2:42 – в меньшинстве, «0») также отметился 2 бросками в створ и 2 блоками.