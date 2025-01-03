«Гонка чемпионов». Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Халили и Поварницын выступят в квалификации
Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Халили выступят в «Гонке чемпионов».
4 января в Рязани пройдут квалификационные старты у биатлонистов и лыжников. По их итогам сформируют составы на смешанную эстафету, которая состоится на следующий день.
Рязань
Биатлон
Квалификация, мужчины
Начало – 13:10 по московскому времени (4 января), прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Предварительный старт-лист
Антон Бабиков
Кирилл Бажин
Евгений Емерхонов
Эдуард Латыпов
Александр Логинов
Александр Поварницын
Антон Смольский (Беларусь)
Дмитрий Лазовский (Беларусь)
Василий Томшин
Карим Халили
Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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