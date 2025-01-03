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«Гонка чемпионов». Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Халили и Поварницын выступят в квалификации

Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Халили выступят в «Гонке чемпионов».

4 января в Рязани пройдут квалификационные старты у биатлонистов и лыжников. По их итогам сформируют составы на смешанную эстафету, которая состоится на следующий день.

Технониколь «Гонка чемпионов»

Рязань

Биатлон

Квалификация, мужчины

Начало – 13:10 по московскому времени (4 января), прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

Антон Бабиков

Кирилл Бажин

Евгений Емерхонов

Эдуард Латыпов

Александр Логинов

Александр Поварницын

Антон Смольский (Беларусь)

Дмитрий Лазовский (Беларусь)

Василий Томшин

Карим Халили

Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
Гонка чемпионов (Рязань)
спринт
logoсборная России
сборная Беларуси
Евгений Емерхонов
logoАлександр Логинов
logoАлександр Поварницын
logoЭдуард Латыпов
logoВасилий Томшин
logoКарим Халили
logoДмитрий Лазовский
Кирилл Бажин
Антон Смольский
logoАнтон Бабиков
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