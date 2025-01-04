💥 Дюплантис победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2024» на Спортсе’‘, Усик – второй, Бобровский – пятый
Спортс’’ подвел итоги выборов «Лучший спортсмен мира-2024», где проголосовали 7353 человека.
Пользователи назвали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 36 фамилий). Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.
Первое место – у прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, который в 25 лет побил главные достижения Сергея Бубки, выиграл два олимпийских золота и задрал планку в космос (6,26 метра).
На втором месте – боксер Александр Усик, подчинитель тяжелого веса. Он дважды побил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира – первым за четверть века. Пожалуй, такого техничного и умного боксера не было никогда.
На третьем – обладатель «Золотого мяча», победитель и лучший игрок Евро-2024 Родри. После его травмы «Ман Сити» просто посыпался.
Топ-10
1. Арман Дюплантис (легкая атлетика) – 3701 очко
2. Александр Усик (бокс) – 1925
3. Родри (футбол) – 1612
4. Новак Джокович (теннис) – 1295
5. Сергей Бобровский (хоккей) – 1094
6. Леон Маршан (плавание) – 1072
7. Макс Ферстаппен (формула-1) – 920
8. Илья Малинин (фигурное катание) – 918
9. Михаин Лопес (борьба) – 885
10. Янник Синнер (теннис) – 772
💥 2697 пользователей включили в свои анкеты Дюплантиса, 1730 – Усика, 1549 – Родри, 1282 – Джоковича, 1139 – Бобровского, 1110 – Ферстаппена, 1033 – Маршана, 871 – Ямаля, 820 – Лопеса, 786 – Синнера, 746 – Малинина.
💥 1469 пользователей поставили на первое место Дюплантиса, 649 – Усика, 539 – Родри, 432 – Джоковича, 366 – Бобровского, 348 – Малинина, 323 – Маршана, 301 – Лопеса, 272 – Ферстаппена, 237 – Синнера.
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