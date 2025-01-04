Мирра Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир в Брисбене
Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного турнира в Брисбене.
В финале они победили Анну Калинскую и Присциллу Хон – 7:6(6), 7:5.
В первом сете они вели 5:2, но упустили преимущество. На тай-брейке они отыграли сетбол. Во втором сете они уступали 1:4 и при счете 4:5 отыграли подачу на сет.
И для Андреевой, и для Шнайдер это первый парный титул на уровне WTA. Они серебряные призерки парного разряда Олимпиады в Париже.
Полина Кудерметова – в финале, Мирре нечем обыгрывать Соболенко, Карацев взял титул. Что происходит в теннисе?
Опубликовала: Любовь Энина
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