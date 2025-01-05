Свечков впервые набрал 2 очка в матче НХЛ – 1+1 против «Калгари». У него 4 балла в 11 играх в сезоне
Федор Свечков впервые набрал 2 очка в матче НХЛ – 1+1 против «Калгари».
Форвард «Нэшвилла» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1).
В активе 21-летнего россиянина стало 4 (3+1) балла в 11 играх за «Предаторс» в текущем сезоне при нейтральной полезности. Также на его счету 12 (5+7) очков в 13 играх в АХЛ за «Милуоки».
Сегодня Свечков (14:31 – личный рекорд по времени в лиге, 0:36 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2, получил малый штраф, сделал 1 перехват и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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