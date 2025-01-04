Дакар-2025. Сандерс выиграл 1-й этап в зачете мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар-2025».

Даниэль Сандерс, выигравший пролог, показал лучшее время и в субботу в классе мотоциклов.

Ралли Дакар

4 января 2025 года

1-й этап

Мотоциклы

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 4:41.27

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.04

3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +2.26...

5. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +8.02

6. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +11.06

Положение после этапа 1

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 4:58.18

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.22

3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +2.38...

5. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +8.42

6. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +11.33

Соревнования в других классах продолжаются.

Дакар-2025. Латеган выиграл пролог, Аль-Аттия – 3-й, Леб – 6-й, Сандерс и ван ден Бринк – лучшие в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2025»