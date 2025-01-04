Дакар-2025. Сандерс выиграл 1-й этап в зачете мотоциклов
В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар-2025».
Даниэль Сандерс, выигравший пролог, показал лучшее время и в субботу в классе мотоциклов.
Ралли Дакар
4 января 2025 года
1-й этап
Мотоциклы
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 4:41.27
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.04
3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +2.26...
5. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +8.02
6. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +11.06
Положение после этапа 1
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 4:58.18
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.22
3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +2.38...
5. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +8.42
6. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +11.33
Соревнования в других классах продолжаются.
Дакар-2025. Латеган выиграл пролог, Аль-Аттия – 3-й, Леб – 6-й, Сандерс и ван ден Бринк – лучшие в своих классах
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