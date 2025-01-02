Рубен Аморим – шестой в линии букмекеров на отставку в АПЛ
Британские букмекеры существенно повысили шансы нового тренера «Манчестер Юнайтед» на увольнение. Коэффициент упал со 100.00 до 20.00. В рамках линии подразумевается именно следующая отставка в АПЛ.
Фаворитом остается главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги (1.80). В тройку входят наставник «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу (2.30) и Шон Дайч из «Эвертона» (7.00).
Вероятность отставки Пепа Гвардиолы понизилась. Коэффициент поднялся до 14.00.
Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» 11 ноября 2024 года. Под руководством тренера клуб набрал семь очков в восьми матчах АПЛ и занимает четырнадцатую позицию в лиге.
Худший первый круг Пепа в «Сити»: меньше побед и голов, чем раньше, так часто еще не уступали
Опубликовал: Георгий Шаков
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