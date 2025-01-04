«Краснодар» ведет активные переговоры о трансфере 29-летнего вингера «Баии» Адемира. У него 3+4 в 31 матче чемпионата Бразилии-2024 

«Краснодар» может подписать вингера из Бразилии.

«Краснодар» ведет активные переговоры о трансфере 29-летнего Адемира из «Баии», сообщает «Чемпионат».

В сезоне-2024 Адемир отметился 3 голами и 4 голевыми передачами в 31 матче бразильской Серии А за «Баию». В 11 матчах чемпионата шата Баия он набрал 4 (2+2) очка. Его статистику можно найти здесь .