«Краснодар» ведет активные переговоры о трансфере 29-летнего вингера «Баии» Адемира. У него 3+4 в 31 матче чемпионата Бразилии-2024
«Краснодар» может подписать вингера из Бразилии.
«Краснодар» ведет активные переговоры о трансфере 29-летнего Адемира из «Баии», сообщает «Чемпионат».
В сезоне-2024 Адемир отметился 3 голами и 4 голевыми передачами в 31 матче бразильской Серии А за «Баию». В 11 матчах чемпионата шата Баия он набрал 4 (2+2) очка. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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