«Краснодар» может зимой подписать 29-летнего вингера «Баии» Адемира. У него 3+4 в 31 матче чемпионата Бразилии-2024 («СЭ»)
«Краснодару» интересен форвард «Баии» Адемир Сантос.
По информации «Спорт-Экспресса», клуб может подписать 29-летнего правого вингера в зимнее трансферное окно. Контракт Адемира с «Баией» истекает в конце 2025 года.
В сезоне-2024 Адемир отметился 3 голами и 4 голевыми передачами в 31 матче бразильской Серии А за «Баию». В 11 матчах чемпионата шата Баия он набрал 4 (2+2) очка. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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