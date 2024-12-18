«Краснодар» может зимой подписать 29-летнего вингера «Баии» Адемира. У него 3+4 в 31 матче чемпионата Бразилии-2024 («СЭ»)

«Краснодару» интересен форвард «Баии» Адемир Сантос.

По информации «Спорт-Экспресса », клуб может подписать 29-летнего правого вингера в зимнее трансферное окно. Контракт Адемира с «Баией» истекает в конце 2025 года.

В сезоне-2024 Адемир отметился 3 голами и 4 голевыми передачами в 31 матче бразильской Серии А за «Баию». В 11 матчах чемпионата шата Баия он набрал 4 (2+2) очка. Его статистику можно найти здесь .