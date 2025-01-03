Амарал о Промесе: «Замечательный человек и профессионал высочайшего уровня. Невозможно было заменить лучшего игрока не только в «Спартаке», но и в чемпионате»
– После того как «Спартак» подписал Угальде, команда потеряла одного из своих лучших игроков – Квинси Промеса, который был арестован в Дубае после осуждения за торговлю наркотиками.
– Прежде всего, важно сказать, что Квинси, насколько я его знал, – это замечательный человек и профессионал высочайшего уровня, с очевидным талантом и соревновательным духом, за которым было приятно наблюдать. Это была очень сложная ситуация – потерять игрока, который, по моему мнению, был не только лучшим в «Спартаке», но и лучшим игроком чемпионата. И это произошло за два-три дня до возобновления соревнований, причем сразу с матчем против «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Мы провели предсезонку, основываясь на игровой идее, в которой Квинси, безусловно, был одной из ключевых фигур команды. Он составил очень хорошую пару с Угальде, потому что между ними с самого начала была сильная связь. Потеря такого игрока оставила след.
Затем возник вопрос, кто заменит Квинси. Я говорил тогда и повторяю сейчас: заменить его было невозможно. Игрока такого уровня и с таким личным и профессиональным контекстом найти нельзя. Я надеюсь, что его личные дела наладятся, потому что он заслуживает, чтобы все прояснилось в лучшую сторону, – сказал бывший спортивный директор «Спартака» в интервью Maisfutebol.
Томаш Амарал: «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» по финансовой мощи, но зарплаты отличаются. Не думаю, что титулы можно выиграть только с мешками денег»
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