Амарал о Промесе: «Замечательный человек и профессионал высочайшего уровня. Невозможно было заменить лучшего игрока не только в «Спартаке», но и в чемпионате»

Томаш Амарал рассказал, как потеря Квинси Промеса повлияла на «Спартак».

– После того как «Спартак» подписал Угальде, команда потеряла одного из своих лучших игроков – Квинси Промеса, который был арестован в Дубае после осуждения за торговлю наркотиками.

– Прежде всего, важно сказать, что Квинси, насколько я его знал, – это замечательный человек и профессионал высочайшего уровня, с очевидным талантом и соревновательным духом, за которым было приятно наблюдать. Это была очень сложная ситуация – потерять игрока, который, по моему мнению, был не только лучшим в «Спартаке », но и лучшим игроком чемпионата. И это произошло за два-три дня до возобновления соревнований, причем сразу с матчем против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Мы провели предсезонку, основываясь на игровой идее, в которой Квинси, безусловно, был одной из ключевых фигур команды. Он составил очень хорошую пару с Угальде, потому что между ними с самого начала была сильная связь. Потеря такого игрока оставила след.

Затем возник вопрос, кто заменит Квинси. Я говорил тогда и повторяю сейчас: заменить его было невозможно. Игрока такого уровня и с таким личным и профессиональным контекстом найти нельзя. Я надеюсь, что его личные дела наладятся, потому что он заслуживает, чтобы все прояснилось в лучшую сторону, – сказал бывший спортивный директор «Спартака» в интервью Maisfutebol.

Томаш Амарал: «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» по финансовой мощи, но зарплаты отличаются. Не думаю, что титулы можно выиграть только с мешками денег»